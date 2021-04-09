Metz Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Ligue 1'de oynadığı son üç iç saha maçını kaybeden Metz, daha uzun bir seriyi en son Ağustos-Kasım 2017 arasında yaşadı. Deplasmanda 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Lille, 11 maçlık bir seriyi son olarak Aralık 2018-Mayıs 2019 arasında yakaladı. Ligue 1'de çıktığı son üç maçta iki asist yapan Jonathan Ikoné, aynı sayıda gol pasını daha önceki 14 karşılaşmada verebilmişti.

METZ LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Metz Lille maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX kanalından canlı olarak yayınlanacak.