Metin Toy: 'Galatasaray galibiyetini babama armağan ediyorum'

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın pasör çarprazı Metin Toy, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kaydettiği 29 sayıyla maçın en skoreri olan ve iki gün önce babasını kaybeden Metin Toy, "Bunun üzüntüsü bir ömür boyu içimde olacak. Onu çok seviyordum. Bugünlerimi görmeye devam etsin isterdim. Söyleyecek çok bir şey yok. Maneviyatı yüksek olan Galatasaray galibiyetini ona armağan etmek istiyorum" dedi.

Metin Toy sözlerini, "Galatasaray’ı yenerek lig sıralamasında avantaj sahibi olduk. Bu bizim için önemliydi. Hem derbi olması hem lig sıralaması açısından önemliydi. Motivasyonumuz yerindeydi, takım arkadaşlarım da bana destek oldular. Tüm camiamıza armağan olsun. İki tarafı da tebrik ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy’un, tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Adem Toy, Kütahya’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.