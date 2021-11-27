Metin Tekin, Sergen Yalçın'ın açıklamalarına değindi! "Talihsiz bir açıklama..."

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Vodafone Park'ta oynanan ve siyah beyazlıların 4-0 yenilgisiyle sonuçlanan mücadelenin ardından Sergen Yalçın'ın açıklamalarını NTV'de değerlendiren Metin Tekin, "Bence talihsiz bir açıklama olmuş" dedi.

Sergen Yalçın'ın Giresunspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarını doğru bulmadığını kaydeden Metin Tekin, "'Ben oynamıyorum' diye bir tabir antrenörlükte yoktur. Antrenörlük başkaları aracılığıyla sonuç almaktır. Bence talihsiz bir açıklama olmuş. Biraz Sergen Hoca'nın da psikolojisi bozulmuş. O zaman şampiyonlukta da aynı şey söylenir. Başarısızlıkta da pay aynıdır." diye konuştu.

Necip Uysal'a gösterilen kırmızı kartla ilgili yorumda bulunan Metin Tekin, "Kırmızı kart doğruydu. Penaltı tartışılabilir. Sonrasında da Giresunspor doğru bir oyunla skoru 4-0'a getirdi." dedi.