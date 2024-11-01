Metin Tekin, 'Sarı Fırtına' lakabının hikayesini anlattı

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Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Kariyer Günleri programı kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Beşiktaş'ın eski milli futbolcu Metin Tekin, vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşi, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Öz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Öz, "Dünya basınına ve Türk yabancı gazetecilere hizmet veren Uluslararası Gazeteciler Cemiyetinin Kariyer Günleri programlarına başlıyoruz. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, dünyanın en büyük gazetecilik ve basın meslek örgütüdür. Dünya genelinde tüm gazetecilerin mesleki tecrübelerini paylaşmalarını, birlik ve beraberlik içinde olmaları, dostluk ve dayanışmalarını pekiştirmeleri, dünya barışına destek olmaları, ülkelerini tanıtmalarını, gazetecilik mesleğinin standart bir ölçüde yapılması gerektiğini savunur ve bununla ilgili proje çalışmalarını yürütmektedir. Kariyer Günleri programımıza katılan tüm davetlilere teşekkür eder, sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım" dedi.



"Buralarda birçok sporcu yetişti"



Ahmet Öz'ün konuşmasının ardından "Sarı Fırtına" lakaplı eski milli futbolcu Metin Tekin'in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel izletildi. Belgesel gösteriminin ardından söz alan Tekin, aslen Karamürselli olduğunu anlatarak, "Çoğu kişi bilmez ama benim dedem Karamürsel doğumludur. Karamürselli, İzmitli, Ereğlili olmaktan hep gurur duyduk. Bu topraklar çok verimli topraklar. Buralarda birçok sporcu yetişti. Yetişmeye de devam edecek. Ben bu günlerimi ve gençlik dönemimi bu topraklara borçluyum bugünde burada sizlerle olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



"Bu bembeyaz olmuş"



Tekin, lakabının hikayesini şu sözlerle aktardı:



"Ben Beşiktaş'a transfer olduğumda şu anki gibi bembeyaz değildim tabii, sarışındım. Spor basınında ilk idmanımda 'Sarı Fırtına sahalara çıktı' diye başlıklar atıldı. Yıllarca bu lakapla anıldım. Çok da hoşuma gitti. Nasıl başladığını aktardım, bir de sonunu anlatayım. 5-6 yıl önce İstanbul'da bir gün asansör bekliyordum. İçerdekilerden birisi 'İşte Sarı Fırtına' dedi. Bir diğeri, 'Nasıl Sarı Fırtına? Bu bembeyaz olmuş' diye ekledi. O gün Sarı Fırtınanın bittiğini anladım"



"Ben futbolun hala sahada oynandığını ve neticenin yalnızca buna odaklı olduğuna inanıyorum"



Türk futbolunun günümüzdeki yapısını da değerlendiren Metin Tekin, "Mali yükümlülükler kulüpler ve herkes için zor bir hale geldi. O kadar zor bir hale geldi ki, ister istemez orada çıkar grupları da meydana geldi. Ancak ben futbolun hala sahada oynandığını ve neticenin yalnızca buna odaklı olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe biraz farklı düşünüyor ama ben katılmıyorum. Futbol neticede sahada sonuç alınan bir spor. Bazı konularda takımınızı geliştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Program, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.