Metin Tekin, İbrahim Toraman ve Uğur Meleke'den Solskjaer'e uyarı: Ya gidecek ya da takıma dokunup canlandıracak!

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Beşiktaş, yeni transferleri Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve David Jurasek’le çıktığı ilk resmi maçta, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’e kendi taraftarı önünde 4-2 yenilirken, ortaya koyduğu futbol tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

UĞUR MELEKE, METİN TEKİN VE İBRAHİM TORAMAN DEĞERLENDİRDİ

Avrupa Ligi’nde 3. tura yükselme şansını mucizelere bırakan siyah beyazlı takımdaki sorunları ve çözüm yollarını, yazarımız Uğur Meleke ile Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Metin Tekin ve İbrahim Toraman, Hürriyet’e değerlendirdi:

UĞUR MELEKE: SOLSKJAER MASAYI DAĞITMALI

Beşiktaş'la Shakhtar arasında büyük bir fiziksel fark vardı öncelikle. Dünkü yazımda da ifade etmeye çalıştım, Shakhtar atletizm, Beşiktaş’sa snooker takımı gibiydi sahada. Shakhtar’da meşin yuvarlağı ayağına her alan açık oyuncusu çok rahat adam geçti, bir ara 3 dakika top çevirdiler ve maalesef siyah beyazlı 11 izleyici vardı sadece etraflarında.

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Orkun hazır değil. Jurasek, Masuaku’nun çok gerisinde. Abraham istekli ama o da hazır değil. Önde baskıya gidiliyor ama Shakhtarlılar hataya zorlanamıyor. Rövanşta Solskjaer masayı dağıtmalı. Farklı şeyler denemeli. Beşiktaş 4-2-3-1 oynayacaksa transferde 1 değil, 2 iyi kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Sol ve sağ bekler de yetersiz. Uduokhai bu seviyenin oyuncusu değil. Abraham’la rekabet edebilecek bir santrfor da gerek.

METİN TEKİN: SAHA iÇi PLANLAMA YANLIŞ





Solskjaer'in sezon başında bir ‘hedef maç’ seçmesi lazımdı. Shakhtar maçı bu nedenle çok önemliydi. Solskjaer ya gidecek ya da takıma dokunup canlandıracak. Sezon öncesi takım içinde planlama doğru yapılmamış. Kadro yapılanması geçen yıldan daha iyi mi, kötü mü düşünmek gerek. Kesinlikle kanat oyuncuları yok ama bir sürü orta saha oyuncusu var. Beşiktaş’ta özellikle kanatlar S.O.S. veriyor. Saha içi planlama çok yanlış. Beşiktaş için yorumculuk yapıyorum, bir yarışta kalalım diyorum ama kasımda havlu atıyoruz, üzülüyorum.

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İBRAHİM TORAMAN: TAKIM ORGANiZASYONU SORUNLU





Beşiktaş, kadrosuna isim olarak iyi takviyeler yaptı ancak önemli olan saha içindeki icraatlardır. Beşiktaş’ta takım organizasyonu yok. Bir sistem sorunu yaşandığı da gerçek. Beşiktaş gibi büyük kulüplerin her mevkide üst düzeyde oyuncuya ihtiyacı var. Bazı futbolcular özellikle fizik kondisyon yönünden yetersiz kalıyor. Ayrıca takımın liderliğini üstlenecek ve çıtayı yükseltecek bir oyuncu şart. Orkun Kökçü her takımda olması gereken güçlü futbolcu ama sanırım baskı altında kalıyor. Mağlup olabilirsin ama bu kadar kötü bir görüntü veremezsin.

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