Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a tepki! 'Televizyona çıkmayıp TFF'ye dilekçe yazıyorlar'

Yukatel Denizlispor'u Ülker Stadı'nda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TFF'NİN AKSİ BİR KARAR VERECEĞİNE İNANMAK İSTEMİYORUZ"



Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptıkları başvuruyu TFF'nin reddetmesi halinde ne yapacaklarına yönelik soruya, "TFF'den aksi bir karar verileceğine inanmak istemiyoruz. Federasyonun sitesinde bile ilk şampiyonun kim olduğu yazılı, aksi bir durum düşünmüyoruz, onu aksi bir durum çıktığında değerlendiririz" şeklinde yanıt verdi.

"ÇOK HAKLI OLDUĞUMUZ BİR DAVADAYIZ"

Galatasaray'a şampiyonluklarla ilgili televizyonda tartışma çağrısı yapmalarına karşın yanıt alamamalarına vurgu yapan Sipahioğlu, "Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Çok haklı olduğumuz bir davadayız, yadırganması gereken başka bir camianın kendi televizyonlarında saatlerce program yapıp, bizim hodri meydan çağrımıza yanıt vermemesi ve bir yandan da TFF'ye dilekçe yazması" ifadelerini kullandı.

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