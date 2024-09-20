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Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 14:27

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan sorulara verdiği esprili cevaplar herkesi güldürdü. Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

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Ünlü Sanatçı Metin Şentürk, kısa bir süre önce Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sponsor olan Ergünler Lojistik'in sahibi Faysal Ergün ile bir araya geldi. Sohbette yapmış olduğu esprilerle herkesi güldüren Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi. Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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