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Haber Giriş: 05.07.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Metin Öztürk'ten Galatasaray Adası açıklaması

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Metin Öztürk'ten Galatasaray Adası açıklaması
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Galatasaray'da 2021 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine tüm hızıyla hazırlanan Metin Öztürk, uzun süredir sarı kırmızılı camianın kanayan yarası olan Galatasaray Adası'yla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

5 Temmuz 1957’deki Galatasaray Adası'nın tabusunun almasının 63. yıl dönümünde sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulunan Öztürk, Galatasaray Adası'nda 30 yıl müdürlük yapan babasıyla çocukluk fotoğraflarının altına ''Galatasaraylılara ve adaya 30 yıl emek vermiş rahmetli babam Süleyman Öztürk’e sözümdür; Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, öyle de kalacaktır'' yazdı.

Metin Öztürkten Galatasaray Adası açıklaması

 

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