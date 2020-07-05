Metin Öztürk'ten Galatasaray Adası açıklaması

5 Temmuz 1957’deki Galatasaray Adası'nın tabusunun almasının 63. yıl dönümünde sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulunan Öztürk, Galatasaray Adası'nda 30 yıl müdürlük yapan babasıyla çocukluk fotoğraflarının altına ''Galatasaraylılara ve adaya 30 yıl emek vermiş rahmetli babam Süleyman Öztürk’e sözümdür; Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, öyle de kalacaktır'' yazdı.

Mustafa Cengiz: "Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız"