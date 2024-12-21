Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme: 'Yalı var, yapı var!'

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor-Galatasaray maçı öncesi Kayseri'ye hareket etmeden önce İstanbul Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. Öztürk yarın akşam saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Ümit ediyorum ki hakem konuşmadan güzel maç olur" diye konuştu.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçına da değinen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

'ZORLU DEPLASMAN'

"Kayserispor zor bir deplasman. En zorlandığımız ve en çok puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Ümit ediyorum hakem konuşmadan fair-play ruhuna uygun bir maç olur, kazanır döneriz."

'2. SIRADAKİ RAKİBİMİZ'

Metin Öztürk, Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili, "Dünkü maçı tüm Futbol severler gibi izledim. Aynı anda 9 maçı izlemek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimiz olduğu için izledim. Biz hep futbolun sahada olmasından bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci Caner'e öyle bir dirsek attı ki maçı durduracak sandık. Faulden öte bir pozisyondu, sarı kartlıktı. Devam ettirdi. Görmedi, yan hakem görmedi. Gol oldu." açıklamasında bulundu.

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'AÇIKLAMA GELECEKTİR'

Öztürk ayrıca, "Arkasından Eyüp'ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ofsayt zannettim. Federasyon başkanımız 19 takımı da takip ediyordur. İki hafta önce Eyüp'ün hakkının yendiğini söyledi. Bir basın açıklaması olacaktır herhalde Eyüp'ün hakkı yendi diye. Eyüp'ün hakkı yendi ve Avrupa yoluna giderken iki puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, federasyon başkanımız daha objektif bir açıklamada bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

'YALI VAR, YAPI VAR...'

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Metin Öztürk, "Artık şu; yalıydı, yapıydı... Bunlardan uzak durmak istiyorsanız boğazda güzel bir mekân var. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu. İzlemenizi önerim. Fuat var içinde, yalı var, yapı var... Saygılar, iyi yıllar." sözlerini sarf etti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.