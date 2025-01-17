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Metin Öztürk: VAR hakemi hata yaparsa kariyeri bitsin

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#Galatasaray#Metin Öztürk#TFF
Metin Öztürk: VAR hakemi hata yaparsa kariyeri bitsin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 07:00

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, VAR hakemleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Hatay maçı öncesi yaptığı açıklamada “Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit olduğu sürece sorun yok. Hata olabilir ama VAR’da hata olamaz. VAR’da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler” dedi.

Öztürk, F.Bahçe ile aradaki puan farkı için ise “Lig uzun bir maraton. 8 puan 2 maçta kapanabilir. 18 maç var, biliyoruz ki biz sezon sonu şampiyon olup taraftarımızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Metin Öztürk#TFF

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