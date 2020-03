Metin Öztürk nabız yokluyor

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) başkanı Metin Öztürk, kadın üyelerle buluştu

Metin Öztürk: "Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara, Galatasaray'ımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor"



Maslak Hilton Otel'de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, kulüpteki kadın üyelerin sayısı, kadın sporcuların yaşadığı sıkıntılar, iletişim modeli, amatör branşlar, kadın futbolunun dünyada geldiği nokta ve Galatasaray'ın federasyonlarda temsil edilmesi konuları konuşuldu.



Metin Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray için kadınlar" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, amaçlarının kulüp için faydalı fikirler üreterek ortak akıl oluşturmak olduğunu kaydetti.



Galatasaray'da mevcut üyelerin ve sporcuların yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu vurgulayan Öztürk, "Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara, Galatasaray'ımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor. Camiamızın ihtiyaçlarını, gönlünde yatan aslanı, taleplerini ve nihayetinde nasıl bir yönetim istendiğini sizlerden gelen görüşler doğrultusunda anlamaya çalışacağız. Herkesin eğri durduğu yerde doğru durmak gerekir." ifadelerini kullandı.



Katılımcılar, Galatasaray'da kadın futbol takımının bir an önce oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.