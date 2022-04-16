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Metin Öztürk: Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun

#Galatasaray#Metin Öztürk#Elmas
Metin Öztürk: Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, "Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.

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Galatasaray Kulübü nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde gerçekleşti.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Öztürk, "Bu saatte artık sizi daha fazla yormayacak. Söylenilecek şeyler zaten 8 ay önce söylemiştik. Bugün biraz daha derinleşti. Sağ olsun Burak Elmas başkanımız, her iki başkan adayını da gerek mali raporları gerek yayın kuruluş ile ilgili sıkıntıları anlattı. Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" diye konuştu.

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Elmas

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