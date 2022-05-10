Metin Öztürk 'Gizli ajandası var' demişti! Galatasaray'da Burak Elmas için adaylık iddiası...

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Galatasaray 'da 11 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Burak Elmas seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda 27 Mart'ta yapılan Olağanüstü Mali Genel Kurul'da yönetimin ibra edilmemesi sonucunda Burak Elmas seçim kararı almıştı. Bu karar sonrası Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklamıştı. Ancak Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusu sonrası seçim ertelenmiş, aynı zamanda mahkeme Burak Elmas'ın yapılacak seçimlerde aday olabileceği kararını almıştı.

Elmas kararını verdi

Tüm bu yaşananların ardından Burak Elmas 11 Haziran için yeni seçim kararı almıştı. 20 Mayıs'a kadar adaylar listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yeniden aday olacak. Camiada üçüncü aday beklenirken flaş bir gelişme yaşandı ve Burak Elmas'ın seçimlerde aday olacağı iddia edildi.

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Yönetim kurulu değişecek

Fanatik'te yer alan habere göre; Elmas'ın yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik yaparak önemli isimleri yönetim kuruluna alacağı ve aday olacağı konuşuluyor. Camianın önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın listesinde yer alması bekleniyor.

Aysal ve Özbek sıcak bakmıyor

Öte yandan Ünal Aysal ve Dursun Özbek isimleri yeniden gündeme gelse de bu iki ismin aday olması beklenmiyor. Ayrıca Cemal Özgörkey'in de aday olabileceği gelen haberler arasında.

Seçim ne zaman yapılacak?

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun Haziran'da ayında yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından tarih bilgisi taraftarlar ve ilgili kişilerce merak konusu oldu.



Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, bugün akşam saatlerinde yaptığı toplantıda Seçim tarihini belirledi. Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY'IN BAŞKANI YOK"

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Burak Elmas'ı başkan olarak tanımadıklarını belirtmişti.

Burak Elmas'ın Galatasaray'ı rehin aldığını belirten Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır." dedi.

"BURAK ELMAS'IN GİZLİ AJANDASI VAR"

Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamayarak gizli ajandası olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Öztürk, "Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini ve birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve gizli bir planları var. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır." diye konuştu.

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"ONU BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"

Burak Elmas'ın Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyerek kulübün en üst organını tanımadığını söyleyen sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı ve kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, onu başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün, kulübün en üst organı Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ADAYLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi... Hepsi ve daha fazlası videomuzun tamamında.



