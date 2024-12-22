Metin Öztürk: Eyüpspor’un 2 puanı gasp edildi, umarım TFF başkanı açıklama yapacaktır

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G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, önceki gün oynanan ve 1-1 sona eren Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na seslenerek, “Bana göre Eyüpspor’un 2 puanı gasp edildi. Umarım federasyon başkanımız çıkıp objektif bir şekilde basın açıklaması yapacaktır” dedi.

Sarı kırmızılı takımın Kayseri uçuşu öncesi açıklamalarda bulunan Öztürk “Federasyon başkanımız, 19 takımı yakından takip ediyor sadece büyük takımları değil. İki hafta önce gördük büyük bir ilgiyle bizim maçı izlemiş. O zaman Eyüpspor’un hakkının yendiğini söylüyordu. Federasyon başkanımızın sanırım bununla ilgili bir basın açıklaması olacaktır. Eyüpspor’un hakkı yendi ve Avrupa yoluna giderken iki puanı gasp edildi.” diye konuştu.