Metin Öztürk: Burak Elmas ile yönetimini kınıyorum

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Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adaylarından Metin Öztürk, online düzenlenen divan kurulu toplantısının ardından; "30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk’ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Arda Ün'ün edindiği bilgiye göre Metin Öztürk'ün tepki gösterdiği kişi 13297 sicil numaralı üye Necmeddin Kocataş. Metin Öztürk, 30 yıl boyunca Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapan rahmetli babası Süleyman Öztürk hakkında 13297 sicil numaralı üye Necmeddin Kocataş'ın ifadeleri sonrası sessiz kalan Burak Elmas yönetimini eleştirdi.