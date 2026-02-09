×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Metin Diyadin: 'Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu!'

Güncelleme Tarihi:

#Gençlerbirliği#Metin Diyadin#Fenerbahçe
Metin Diyadin: Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 23:11

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe’ye karşı oyuna sertlik katamadıklarını belirterek, ilk yarıda yenilen 3 golle birlikte maçın bittiğini söyledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Beklediğimizin dışında Fenerbahçe adına baskılı bir oyun olmadı ama penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hata ve skoru bir anda 2-0’a getirdi. Sonrasında 3-0’a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy’de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak bizim biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDomenico Tedescodan maç sonu Kante ve Trabzonspor yorumuDomenico Tedesco'dan maç sonu Kante ve Trabzonspor yorumu!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#Metin Diyadin#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!