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Metehan Baltacı, Galatasaray kariyerine asist yaparak başladı

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#Galatasaray#Alanyaspor#Metehan Baltacı
Metehan Baltacı, Galatasaray kariyerine asist yaparak başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Süper Lig’de ilk kez 11’de sahaya çıkan genç futbolcu Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu’nun golüne servis yaptı.

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Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Sanchez’in sakatlığında savunmanın göbeğinde Abdülkerim’in yanında Nelsson’u tercih etmeyerek genç Metehan Baltacı’yı sürpriz şekilde 11’de sahaya sürdü. 21 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez sarı kırmızılı forma altında Süper Lig maçında görev yaptı. Galatasaray’ın alt yapısından yetişen Metehan son 3 sezonda İskenderun, Manisa ve Eyüpspor’a kiralandı. Cimbom’da A Takım’da daha önce 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası’nda biri ilk 11 olmak üzere 2 kez görev yaptı. 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu’na asist yapan Metehan maç sonu, “Hocama güvendiği için teşekkür ediyorum. Daha fazla da olabilirdi. Çalışıp karşılığını alınca mutlu oluyor insan. Umarım daha güzel günler görürüz” diye konuştu.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Metehan Baltacı

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