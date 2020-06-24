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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Metecan Birsen 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

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Metecan Birsen 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da
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Önümüzdeki sezon FIBA Şampiyonlar Liginde mücadele eden Pınar Karşıyaka, milli oyuncu Metecan Birsen’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonu öncesinde yeşil-kırmızılı ekibe katılan Metecan Birsen, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupasında gösterdiği başarılı performans ile takdir toplarken 2020 FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemelerinde Milli Takımın formasını terletti.

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