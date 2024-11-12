Mete Vardar tepkisini sürdürdü: Hakemlerin Beşiktaş'la bir sıkıntısı var

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçının ardından hakem Turgut Doman ile ilgili yaptığı sert açıklamaları dün de devam ettirdi. Radyo Gol’e konuşan Vardar, son dakikadaki penaltı pozisyonu ile ilgili değil genel olarak futbolun fotoğrafını çektiğini belirtirken şunları söyledi: “Hakem hakikaten sadece son dakikadaki penaltı pozisyonu ile ilgili değil son 15 dakikada bilhassa bütün kararları ters verdi. Hiçbir faul pozisyonuna faul çalmadı 6 tane faul pozisyonunu görmezden geldi.

BENCE POZİSYON YÜZDE 100 PENALTI

Beş yaşımdan beri futbol sahalarını içerisindeyim. Ama bugünkü tabloyu hayretler içerisinde izliyorum. Sanki bu maç berabere bitsin diye hakem elinden gelen bütün kararları vermeye çalıştı. Fakat Allah’ın adaleti son dakika bir pozisyon oluştu. Bu pozisyonda bir öngörü ortaya koyamadı. Orada sen penaltıyı çalacaksın. Maçtan sonra bakıyorum Türkiye’de ki hakem yorumcuları ‘yüzde 80 penaltı’ diyor. Bence yüzde 100 penaltı olan bir pozisyon. Sen penaltıyı ver, VAR’dan geri dönsün.

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HERKES ORTA OYUNUNUN İÇİNDE

Genel itibariyle baktığımız zaman sadece dünkü maçta da değil, genel itibariyle hakemlerin Beşiktaş kulübüyle ilgili bir sıkıntısı var. Özellikle federasyonunun değişmesi MHK’nin değişmesi sürecinde de çok aktif rol alan bir kulüp olarak biz, Türk futbolunun gelişmesi açısından önemli bir etkin rol aldığımızı düşünüyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada müthiş bir orta oyunu oynandığını düşünüyorum. Herkes bu orta oyununda bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. “

HAKSIZLIKLA KUPA KAZANAN BiR YÖNETiCi OLMAK iSTEMEM

“Hakikaten her şeyin geri gittiğini, kimsenin bu ortamda mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ben Beşiktaş’ın haksızlıklarla kazandığı bir kupada bir yönetici olarak hakikaten mutlu olamam. Böyle bir ortam yaratılıyor ben de bundan dolayı çok mutsuzum. Hakkımız yendi, hakem aldı maçı. Hep beraber uçurumdan gidiyoruz. Kalite düşüyor, mutsuz bir gençlik var. Beşiktaş’ın büyüklüğü mağlup oldu diye küçülmez, büyür. İnanıyorum ki ligde Göztepe maçı ile çıkışımız başlayacak ve Avrupa’da da Tel-Aviv maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz.”