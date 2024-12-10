Mete Vardar: Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig’de ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın zirve yarışında önemli olduğunu belirtti. Vardar, F.Bahçe’ye karşı alınan galibiyetin önemini şu sözlerle vurguladı:

CHAMBERLAiN iNANILMAZ DÖNDÜ

“Beşiktaş tarihinin en önemli maçını kazandı. Ligde daha çok hafta var ve zirvede çok şeyler değişir. Beşiktaş’ın da Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk iddiası var. Bir maçta elde edilen galibiyet sonrası bunları söylemiyorum. Güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni oynama şansı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain inanılmaz bir performans gösteriyor. Tayyip Talha döndü, genç oyuncularımız da katılacaklar. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın üzerine düşeni yapacağına inancımız tam.”

Siyah beyazlı yönetici ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatırken “Bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.