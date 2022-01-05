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Mete Gazoz’un 2022 hedefleri

#Mete Gazoz#Okçuluk#2022
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran milli okçu Mete Gazoz, 2022 yılında katılacağı Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası’ndan da altın madalya ile ayrılmak istediğini söyledi.

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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun’da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyonu 2022 Salon Federasyon Kupası’na katıldı. Bugün yapılan atışlar sonrasında adını finale yazdıran başarılı sporcu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Birçok organizasyon tarafından '2021 yılının en başarılı sporcusu' seçilen Gazoz, başarılarla dolu geçen 2021 yılı, olimpiyat şampiyonluğu ve 2022 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya istediğini dile getiren Mete Gazoz, bireysel başarıların yanı sıra mix takım ile madalya sevinci yaşamak istediğini ifade etti.

Mete Gazoz’un 2022 hedefleri


"2021’de uzun süre sonra turnuvaya katılınca heyecanlandım"

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2021’de pandemi arasından sonra katıldığı ilk turnuvada heyecanlandığını ve bunun da atışlarına kötü yansıdığını dile getiren Mete Gazoz, "2021 yılı, pandemiden dolayı çok zorlu başladı. Bir yolunu bularak antrenmanlara devam ettik. Çünkü salgın da olsa olimpiyatlar iptal olmamış, sadece 1 yıl ertelenmişti. O yüzden antrenmanlara devam ettik. 2021’e Antalya’daki turnuva ile başladık. Sıralama turları iyi, eleme turları kötü geçti. Çünkü 1 seneye yakın turnuvaya gitmemiştik ve açıkçası uzun süre sonra turnuvaya girince heyecanlanmıştım. Turnuva ortamını çok özlediğimizi fark ettim. Sonrasında Dünya Kupası'na gittik. Oralar iyi geçti. Bazen kötü atışlar yaptık fakat onlardan bir şeyler öğrendik. En son olarak da Antalya’daki Avrupa Şampiyonası’nda kota almak için mücadele verdik. Orada bambaşka bir ambiyans oldu. Diğer yarışmalardan çok farklıydı. Turnuvanın hem Türkiye’de olması hem kotamızın olmaması turnuvayı daha da anlamlı kılmıştı. Orada da kotayı alıp, Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandık" dedi.

Mete Gazoz’un 2022 hedefleri


"Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya istiyorum"

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Yeni yıldaki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gazoz, "Tokyo Olimpiyatları’nda sıralama atışları puan olarak çok güzel geçmedi. Olimpiyatlara katılmak bile çok güzel. Mix takımda da madalya bekleyen ve iddialı bir takımız. Orada 4. olunca mutsuz olduk ve hayal kırıklığı yaşadık. Bunun ardından 2 gün sonra ferdi yarışmalar başladı. Biz de bir an önce toparlanıp, ferdi turnuvalara hazırlandık. Kendimizi toparladık ve altın madalyayı aldık. 2022 yılında da Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası var. Bu 2 büyük turnuvada da altın madalya istiyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da mix takım ile artık bir madalya almamız gerekiyor. Çünkü son 3 Avrupa Şampiyonası’nda 4. oluyoruz. Artık bu şampiyonada 4. olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Öte yandan Mete Gazoz, Samsun’daki turnuvada da yarı finalde yaptığı atışların tamamında hedefi tam ortadan vurarak, adını finale yazdırmayı bildi.

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#Mete Gazoz#Okçuluk#2022

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