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Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Mete Gazoz'dan Fetih Kupası'nda tarihi rekor!

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Mete Gazoz'dan Fetih Kupası'nda tarihi rekor!
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından yoğun önlemler alınarak düzenlenen 8.Fetih Kupası'nda milli okçu Mete Gazoz tarihi bir rekora imza attı.

1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu Mete Gazoz 342 puanla kırarak Türkiye'nin yeni rekortmeni oldu. Türkiye rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz: "Pandemi sürecinden sonra böyle kapsamlı bir turnuvayla sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak da benim için büyük moral oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordum. 2021'e ertelendi. Ama benim hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim" dedi. 

Mete Gazozdan Fetih Kupasında tarihi rekor

Mete Gazozdan Fetih Kupasında tarihi rekor

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