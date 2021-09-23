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Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.'lüğü için yarışacak

#Mete Gazoz#Yasemin Ecem Anagöz#Okçuluk
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.lüğü için yarışacak

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya mücadelesi verecek.

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Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu milli takım, bronz madalya müsabakasında Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Japonya arasındaki üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

Japonya'nın kadrosu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un Tokyo 2020'de yarı finalde elediği Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşuyor.

Öte yandan, Klasik Yay Erkek Milli Takımı son 16 turunda Fransa'ya, Klasik Yay Kadın Milli Takımı da ilk maçında Çekya'ya yenildi.

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı son 16 turunda Guatemala, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı çeyrek finalde Kolombiya, Makaralı Yay Karışık Milli Takımı son 16 turunda İtalya'ya mağlup oldu.

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#Mete Gazoz#Yasemin Ecem Anagöz#Okçuluk