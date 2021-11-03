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Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

#Mete Gazoz#Pendik#Bilal Erdoğan
Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan Mete Gazoz'un adının verildiği Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

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Mete Gazoz Spor Kompleksi'nin açılışına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, önemli bir tesisin kazandırıldığını belirterek, "Türkiye için tabii ki bu olimpiyatların en önemli hatırası bizim açımızdan Mete’ydi. Tabii ki Buse Naz kızımız da büyük coşku yaşattı ama ata sporumuzda olimpiyatlarda ilk madalyamızı aldık, altın olarak aldık. Öyle bir spor dalı ki madalya almak, altın madalya almak, birçok müsabakanın tek atışa kaldığı bir branş. Mete kardeşimiz, 365 günün 350 gününde çalışan, ailesinden uzakta milli takım kamplarında zaman geçiren, günde 7-8 saat çalışan, 500-600 ok atan bir kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Mete'nin üç yaşından bu yana okçuluğa hayatını adadığının altını çizen Erdoğan, "Mete, annesi ve babasıyla okçuluğun içinde. Babası Metin Gazoz Bey, Okçular Vakfı'mızın kuruluşundan beri tanıdığımız, orada emeği olan, hala federasyonda görevli, kendi spor kulübü olan biri. Mete’nin annesi kulübün başkanı. Böyle bir adanmışlık başarıyı getiren. Mete Gazoz’un başarısı, Türkiye’de okçuluk için bize çok büyük kazanç sağladı. Çok daha fazla gencin bu başarının elde edilebilir olduğunu görmesini, çok daha fazla gencin okçuluğa yönelmesini sağladı." şeklinde konuştu.

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Pendik'te okçuluk çalışmalarına uzun süredir devam ettiğini aktaran Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Pendik Belediyemiz, tüm Pendiklilere ok attırmış bir belediyemiz. Bu daha çok çocuğun okçulukla temas etmesini, daha yeteneklilerin öne çıkması sağlıyor. Gençliğimiz için Mete bir rol model. Çalıştığınız, azmettiğiniz zaman başarının geleceğinin rol modeli. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanlar bazı şeylere kolay yoldan erişeceğini sanıyor. Bunlar bir toplumun çürümesinin göstergesidir. Çalışarak elde edilen başarının en doğru, en helal başarı olduğunu tanıtmak, anlatmak açısından Mete’nin başarısı çok önemli. İnşallah gençlerimize örnek olacak. Yaşı çok genç, uzun yıllar olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ve bize nice madalyalar kazandıracak. Pendik Belediyesine Mete’nin adını yaşattığı, gençlerimize yönelik kütüphanesinden, spor merkezine bu çalışmalar için teşekkür ediyorum."

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"Güçlü bir gençlik, sporda, eğitimde, kültürde gençliğimize açılan bu alan çok önemli ama yerlilik ve millilik çocuklarımızın içinde olmazsa bu emeklerimiz başka devletlerin hizmetlerine heba olabilir." diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef ülkemizin çok önemli eğitim kurumlarında yetişen çocuklarımızın, maalesef yerlilik, millilik duygusundan uzaklaşabildiğine de şahit oluyoruz. Bir yandan iyi eğitimli, donanımlı gençlerimizin olması için çalışacağız, bir yandan da bu vatana, bu millete, bu mirasa ve bu geçmişe bağlı, daha güçlü bir geleceği inşa etmenin kararlılığı içinde gençleri yetiştirmeliyiz. O zaman ülkemiz daha da güçlenecek, daha büyük hedeflere yönelecek. Bu sadece ülkemiz değil dünya için önemli. Dünyada süre giden zulümler, ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki zulümlere karşı duruşu yeni bir şey değil. Cumhurbaşkanımızla yeniden küllerinden alevlenen, ecdadımızın yaşattığı bir şey. Biz güçlü olduğumuz zaman, daha çok mazlumun yanında duracağız, daha çok zulme mani olacağız. Bu bizim DNA’mızda olan bir şey. Bu milletin tarihinden gelen, karakterinde olan bir şey. Bunu yaşatmak tüm gençlerimiz için ulvi bir görevdir. Buna yönelik tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mete kardeşime de bugün geldiği için teşekkür ediyorum."

- "Bana bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ederim"

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Mete Gazoz, Pendik'teki tesise adının verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Olimpiyat şampiyonluğunu sadece ben yapmışım gibi gözüküyor ama işin aslı böyle değil. Ben sadece olimpiyat şampiyonluğunu temsil eden kişiyim. Başarının arkasında bir sürü kişi var. Burada çok büyük ve güzel spor kompleksine benim adımın verilmesi aynı zamanda bu olimpiyat şampiyonluğunda payı olan herkesin isminin verilmesi ve onları gururlandırmasıdır. Bu yüzden Pendik Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bir işte başarılı olmak için o işi sevmenin gerektiğinin altını çizen Mete, "Yaptığınız işi severek ve isteyerek yapmak gerekiyor. En önemlisi de disiplinli ve çok fazla çalışmak gerekiyor. Çok fazla disiplinli çalışmak sizi her zaman herkesten üste çıkartır ve sizin yaptığınız fedakarlıkların mutlaka karşılığını alırsınız. Tıpkı bizim aldığımız gibi. Bana bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Mete Gazoz ve Bilal Erdoğan'a hediye takdim etti.

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Okunan duanın ardından, kesilen kurdele ile spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenini ardından, konuklar spor salonunu gezdi. Bilal Erdoğan ve Mete Gazoz önce basket oynadı, ardından da ok atışı gerçekleştirdi.

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#Mete Gazoz#Pendik#Bilal Erdoğan

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