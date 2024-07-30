×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Mete Gazoz#Olimpiyat Oyunları
Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 20:06

Milli okçu Mete Gazoz, son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı 6-2 mağlup ederek son 16'ya kaldı!

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Mete Gazoz#Olimpiyat Oyunları

BAKMADAN GEÇME!