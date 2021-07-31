Mete Gazoz kimdir, nereli, kaç yaşında? Tokyo 2020'de altın madalyanın sahibi oldu

Mete Gazoz kimdir sorusu, başarılı sporcu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Mete Gazoz, başarıları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok vatandaşın aldığı madalyalar nedeniyle ismini sıkça duyduğu isim olan Mete Gazoz, kariyerindeki pek çok başarı ile dikkat çekiyor. Peki, Mete Gazoz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. Genç okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükselmiş, son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elenmişti.

Genç yaşında büyük başarılar elde eden Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazanmıştı.

2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin yükselen değeri Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.

20 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

Mete, gelecek yıl mayıs ayında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tokyo 2020'ye vize almaya çalışacak.

GENÇ YAŞTA MADALYA KOLEKSİYONU

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.

Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak elde eden Mete, ayrıca bu yaş grubunda 2016 ve 2017 yıllarında da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Arjantin'in Rosario kentinde 2017'de karışık takım yarışmalarında bronz madalyaya ulaşan Mete, 2016'da ise Ankara'da erkek takım müsabakalarında gümüş madalya kazandı.

17 YAŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ

Mete Gazoz, 17 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Mete, erkekler klasik yayda gümüş madalya alarak dikkati çekti.

Mete, Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix müsabakaları gibi önemli organizasyonlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kürsüye çıktı.

Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:

DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

DÜNYA KUPASI

Altın: Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

DİĞER ORGANİZASYONLAR

Akdeniz Oyunları:

Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)

Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)

Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)

Avrupa Grand Prix:

Altın: Sofya 2018 (Bireysel)

Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)

2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)

Veronica's Kupası:

Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)

Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)

Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)

Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)