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Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz

#Mete Gazoz#Olimpiyat#Paris
Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" dedi.

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68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen ödül töreninde yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Mete Gazoz, "Bundan yaklaşık 4-5 sene önce ilk defa burada olmuştum. Yeniden daha değerli bir kategoride burada olmak çok güzel. İnşallah bu gecenin sonunda buradan ödül ile birlikte bir kez daha çıkmış olurum" diye konuştu.

2021 Tokyo Olimpiyatlarının geride kaldığını ve önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Bu saatten sonra artık sporu bıraktıktan sonra konuşmam çok daha güzel olur benim için de. Malum pandemiden dolayı olimpiyatlar 1 sene sonra yapıldı. Bu o zaman için daha güzeldi. Bizim için daha fazla hazırlanma süreci oldu. 2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.  

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#Mete Gazoz#Olimpiyat#Paris

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