Mete Gazoz: 10 atmalıydım, atamadım ama 2028’de telafi edeceğim

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Okçulukta erkekler klasik yay bireysel kategorisinde Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer dereceye giremedi. ‘Son olimpiyat şampiyonu’ unvanıyla Paris’e gelen Gazoz, son 16 turunda Fransız Thomas Chirault’ 5-1 geriden gelip 6-5 yendi. Çeyrek finalde dünya 1 numarası Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaşan Gazoz, müsabakayı 6-4 kaybetti. Woojin Kim, bireysel kategoride şampiyon oldu.

PiŞMANLIĞIM YOK

Paris 2024 Olimpiyatları’nı klasik yay milli takımımımız ile kazandığı bronz madalya ile kapatan Mete, düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Haftaya çok güzel başladık. Takım olarak bronz madalya alıp tarihimizde bir ilki başardık. Maç içinde şansım da vardı, değerlendiremedim. Yine 10 atmam gerekiyordu, atamadım. Hem mutluyum hem içim buruk. Pişmanlığım yok. 2028 Los Angeles’ta bunu telafi edeceğim.” Sporcunun antrenörü Göktuğ Ergin ise, “Mete çok genç, şimdiden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları var. Takım olarak madalya almak Tokyo 2020 dönüşü Mete’yle kurduğumuz bir hayaldi” dedi.

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ATICILIKTA SENA CAN 27’NCi SIRAYI ALDI

Atıcılıkta kadınlar skeet elemelerinde 125 atışta 110 isabet sağlayan Sena Can, 27. oldu. Yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu’ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, 3. gün sonunda 17. sırada. İLCA 7’de Yiğit Yalçın Çıtak dördüncü günü 23. bitirdi. İLC 6’da Ecem Güzel de dördüncü gün yarışlarını 15. sırada tamamladı.

ERSU ŞAŞMA MADALYA iÇiN PiSTTE

Atletizmde erkekler sırıkla atlamada 1.92 metrelik derecesiyle finale kalmayı başaran Ersu Şaşma, bugün madalya için atlayacak. Şaşma’nın yer aldığı final mücadelesi TSi 20.00’de başlayacak. Paris 2024’te bugün yarışacak sporcularımız şunlar:

ARTİSTİK CİMNASTİK-12.45: Ferhat Arıcan (Paralel)

ATLETiZM-11.05: Yasmani Escobar Copello, Berke Akçam, Ersu Şaşma

GÜREŞ-16.00: Enes Başar, Hamza Bakır, Buse Çavuşoğlu

YELKEN-13.00: Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu, Derin Atakan, Yiğit Yalçın Çıtak, Ecem Güzel, Alican Kaynar-Deniz Çınar.