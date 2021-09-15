Mesut Urgancılar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ahmet Mesut Urgancılar, 1967 yılında Bursa’da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezundan mezun oldu. Uzun yıllar Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.