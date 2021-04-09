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Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Mesut Urgancılar kimdir? Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın biyografisi

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Mesut Urgancılar kimdir? Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın biyografisi

Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mesut Urgancılar kimdir? İşte Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın biyografisi

Ahmet Mesut Urgancılar, 1967 yılında Bursa’da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezundan mezun oldu. Uzun yıllar Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.

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