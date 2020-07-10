Mesut Özil'in yeni adresi ya ABD ya da Türkiye

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'in yeni rotası ABD veya Türkiye olacak.

ARSENAL'IN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı. (Sabah)

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