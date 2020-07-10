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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Mesut Özil'in yeni adresi ya ABD ya da Türkiye

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Mesut Özil'in yeni adresi ya ABD ya da Türkiye
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İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil'in yeni adresinin ABD ya da Türkiye olacağını yazdı.

Arsenal'de menajer Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'in yeni rotası ABD veya Türkiye olacak.

ARSENAL'IN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, haftalık 350 bin pound ile kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, menajer Arteta tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı. (Sabah)

Mesut Özilin yeni adresi ya ABD ya da Türkiye

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