Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer açıklaması!

Premier Lig devi Arsenal'la olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına yönelik haberler çıkan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt, beIN Sports'a konuştu.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirten Söğüt, "Özil'in sözleşmesi yaz aylarında bitiyor, İngiltere dışına transfer olduğu sürece, herhangi bir kulüple görüşmesi serbest. Biz de şu anda bunu yapıyoruz, bu süreç içindeyiz. Mesut şu anda istediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor, bu tartışmasız bir konu. Mesut sadece bir Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynayacağını da söyledi. Türkiye'ye giderse Fenerbahçe'de de oynayacak inşallah. Mesut'la 8 yıldır çalışıyorum, o hep bunu söyledi." diye konuştu.

Oyuncunun form durumunun iyi olduğunu yalnız maç eksiğinin olabileceğini belirten Söğüt, "Mesut, kadro dışı kalmasına rağmen A takımla idmanlara devam etti. Mesut'un eksikliği sadece maç. Onun dışında her şeye devam ediyor. Form durumunda hiçbir sorunu yok. Maç eksiğini de çok kısa süre içinde kapatır." dedi.

Fenerbahçe ile sözleşme imzalanmadan tam olarak bir şey söylenmesinin doğru olmayacağını söyleyen Söğüt, "Bu transfer bir süreç. Bir şey olmadan, oldu demek yanlış olur. Sözleşmeler imzalamadan iş bitti demek yanlış olur. Hep şunu diyorum, hayırlısıyla inşallah olur." şeklinde konuştu.

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

MESUT ÖZİL'İN HAYATI

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından itibaren ise Almanya Millî Takımı'nda oynamıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Schalke 04

Werder Bremen

Real Madrid

Arsenal

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