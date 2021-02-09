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GeriFutbol Mesut Özil'in Kadıköy'de yüzü gülmüyor
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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in Kadıköy'de yüzü gülmüyor

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Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Kadıköy'de Galatasaray ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen Mesut Özil, her iki maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe’nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy’deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İÇ SAHADA 5. MAĞLUBİYET

Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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