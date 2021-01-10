MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil transferini açıkladı! Yer yerinden oynadı
GeriFutbol Mesut Özil transferini açıkladı! Yer yerinden oynadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Mesut Özil transferini açıkladı! Yer yerinden oynadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transferini dört gözle beklediği Mesut Özil'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu.

Fenerbahçe Mesut Özil transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Mesut Özilin amcası konuştu Yıllar önce Fenerbahçe...
Mesut Özil'in amcası konuştu! Yıllar önce Fenerbahçe...

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'den Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Mesut Özil transferini açıkladı Yer yerinden oynadı

Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu.

Mesut Özil transferini açıkladı Yer yerinden oynadı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle