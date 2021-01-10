Mesut Özil transferini açıkladı! Yer yerinden oynadı
Fenerbahçe'nin transferini dört gözle beklediği Mesut Özil'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu.
Fenerbahçe Mesut Özil transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.
Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'den Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu.
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