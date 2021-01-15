MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı!
GeriFutbol Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Fenerbahçe'ye transferi yakın olan Mesut Özil ile sözleşme fesih görüşmeleri hakkında son durumu anlattı.

Arsenal'ın Premier Lig'de Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan menajer Mikel Arteta, Mesut Özil'in ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi; "Mesut ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok."

Ian Wrighttan Fenerbahçeye transferi gündemde olan Mesut Özil itirafı
Ian Wright'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil itirafı

FENERBAHÇE'DEN MESUT'A: BEKLİYORUZ

Mesut Özil'in transferiyle ilgili dış basında yer alan haberlere göre Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile ayrılık görüşmesi yapan Mesut'a transfer sezonunun sonuna kadar bekleyebilecekleri mesajını iletti.

Mesut Özilin Fenerbahçeye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle