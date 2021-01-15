Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı!

Arsenal'ın Premier Lig'de Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan menajer Mikel Arteta, Mesut Özil'in ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi; "Mesut ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok."

FENERBAHÇE'DEN MESUT'A: BEKLİYORUZ

Mesut Özil'in transferiyle ilgili dış basında yer alan haberlere göre Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile ayrılık görüşmesi yapan Mesut'a transfer sezonunun sonuna kadar bekleyebilecekleri mesajını iletti.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...