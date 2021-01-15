Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda son durumu Mikel Arteta açıkladı!
Arsenal menajeri Mikel Arteta, Fenerbahçe'ye transferi yakın olan Mesut Özil ile sözleşme fesih görüşmeleri hakkında son durumu anlattı.
Arsenal'ın Premier Lig'de Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan menajer Mikel Arteta, Mesut Özil'in ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi; "Mesut ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok."
FENERBAHÇE'DEN MESUT'A: BEKLİYORUZ
Mesut Özil'in transferiyle ilgili dış basında yer alan haberlere göre Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal ile ayrılık görüşmesi yapan Mesut'a transfer sezonunun sonuna kadar bekleyebilecekleri mesajını iletti.
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