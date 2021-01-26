Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza törenine büyük ilgi! Dış basın...

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.



İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.



Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.



Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

TARAFTARLAR ZOOM'DAN TÖRENE BAĞLANABİLECEK

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine taraftarların da online olarak katılabileceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin Mohikan uygulaması üzerinden satışa sunulan içeriği satın alan taraftarlar, törene online katılım gerçekleştirebilecek.

MESUT'TAN MESAJ

Mesut Özil de taraftarların zoom'dan törene katılabilmesiyle ilgili bir mesaj paylaştı ve; "Çarşamba günü taraftarlarımızla zoom’da buluşacağımız için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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