MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza törenine büyük ilgi! Dış basın...
GeriFutbol Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza törenine büyük ilgi! Dış basın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza törenine büyük ilgi! Dış basın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza törenine büyük ilgi! Dış basın...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

TARAFTARLAR ZOOM'DAN TÖRENE BAĞLANABİLECEK

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine taraftarların da online olarak katılabileceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin Mohikan uygulaması üzerinden satışa sunulan içeriği satın alan taraftarlar, törene online katılım gerçekleştirebilecek.

MESUT'TAN MESAJ

Mesut Özil de taraftarların zoom'dan törene katılabilmesiyle ilgili bir mesaj paylaştı ve; "Çarşamba günü taraftarlarımızla zoom’da buluşacağımız için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

 

Mesut Özilin Fenerbahçeye imza törenine büyük ilgi Dış basın...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle