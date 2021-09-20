Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den '5 çocuk' açıklaması

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, bir etkinlikte konuştu.

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını 1 yaşındaki kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" dedi.

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" dedi.

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı.

Günaydın'da yer alan habere göre; Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.(Fanatik)