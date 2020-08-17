Mesut Özil'in Çeşme'de tatil keyfi

Arsenal'deki geleceği merak konusu olan ve transferde adı zaman zaman Fenerbahçe ile geçen Mesut Özil, tatil için Türkiye'de.

Spor Arena'nın özel olarak ulaştığı fotoğraflarda Mesut Özil'in ağabeyi ve arkadaşları ile birlikte Çeşme'de tatilde olduğu görüldü.

Yıldız futbolcunun Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. İngiliz ekibinin son olarak Mesut için 'Sen bir takımla anlaş, maaş konusunda biz yardımcı oluruz' dediği iddia edilmişti. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ilgisinin devam ettiğini belirtmişti.