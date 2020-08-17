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GeriFutbol Mesut Özil'in Çeşme'de tatil keyfi
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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 20:18,Son Güncelleme:

Mesut Özil'in Çeşme'de tatil keyfi

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Mesut Özil'in Çeşme'de tatil keyfi
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Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, ağabeyi ve arkadaşları ile birlikte tatilini Çeşme'de sürdürüyor.

Arsenal'deki geleceği merak konusu olan ve transferde adı zaman zaman Fenerbahçe ile geçen Mesut Özil, tatil için Türkiye'de.

Spor Arena'nın özel olarak ulaştığı fotoğraflarda Mesut Özil'in ağabeyi ve arkadaşları ile birlikte Çeşme'de tatilde olduğu görüldü.

Yıldız futbolcunun Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. İngiliz ekibinin son olarak Mesut için 'Sen bir takımla anlaş, maaş konusunda biz yardımcı oluruz' dediği iddia edilmişti. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ilgisinin devam ettiğini belirtmişti.

Mesut Özilin Çeşmede tatil keyfi

Mesut Özilin Çeşmede tatil keyfi

 

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