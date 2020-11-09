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GeriFutbol Mesut Özil'in beğendiği tweetler dikkat çekti!
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Futbol
Haber Giriş: 09.11.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in beğendiği tweetler dikkat çekti!

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Mesut Özil'in beğendiği tweetler dikkat çekti!
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Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in takımı kaybettikten sonra Twitter'da beğendiği tweetler dikkat çekti.

Premier Lig'de Arsenal, sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Kadro dışı kalan Mesut Özil ise maçın ardından beğendiği tweetler ile gündeme geldi.

Mesut Özil, maçın ardından bir Arsenal taraftarının 'Seni özledim' tweetini beğendi. Yıldız futbolcu, ayrıca 'Mesut Özil'i serbest bırakın paylaşımlarını da beğendi ancak bu beğenileri daha sonra kaldırdı.

Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kadro dışı kalmasından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

Mesut Özilin beğendiği tweetler dikkat çekti

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