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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in ardından geceye damga vurdu! Vedat Muriqi...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelişinin ardından Vedat Muriqi cephesinden sürpriz bir paylaşım geldi. Kosovalı futbolcunun eşi Edibe Muriqi'nin paylaşımı sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
  • Mesut Özil, İstanbulda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra’dan özel uçakla İstanbul’a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen futbolcuyu, sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı.

Sarı lacivertli takıma transferini değerlendiren Mesut, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

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312 BİN KİŞİ UÇAĞINI ONLINE İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul yolculuğuna 300 binden fazla kişi online olarak eşlik etti. Sarı lacivertli taraftarlar, Mesut Özil'i İstanbul'a getiren Koç Holding’e ait özel uçağı havada anbean takip etti. KOC10 isimli özel jetin İstanbul yolcuğunu 312 bin kişi internet üzerinden canlı izledi.

Mesut Özilin ardından geceye damga vurdu Vedat Muriqi...

VEDAT MURIQI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfa bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

Mesut Özilin ardından geceye damga vurdu Vedat Muriqi...

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