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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdiler! Son dakika transfer haberleri...

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Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdiler! Son dakika transfer haberleri...
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Arsenal'de Mesut Özil, Chelsea ile oynanacak Federasyon Kupası finalinin kadrosuna alınmadı ve Türkiye'ye tatile gitmesi için izin verildi.

Arsenal'de son dönemde kadroya girmekte iyice zorlanan Mesut Özil, Londra ekibinde tamamen gözden çıkarıldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'i FA Cup Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maçın kadrosuna almadı, İspanyol teknik direktör, Mesut'a Türkiye'ye tatil için gitmesine izin verdi.

Arteta, Türk asıllı yıldız futbolcu hakkında, ''Bazen, doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak zorundasındır. Şu anda onu seçmek doğru değil'' sözlerini kullanmıştı.

PANDEMİ SÜRESİ DAKİKASI YOK

Pandemi sonrası Arsenal'de süre alamayan Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Mesut Özili Türkiyeye gönderdiler Son dakika transfer haberleri...

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