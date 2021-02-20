Mesut Özil'i Fenerbahçe'de mutlu eden detay

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil artık 90 dakika oynamaya hazır. Hatayspor karşısında 13, Galatasaray derbisinde ise 27 dakika süre alan Özil, kupada uzatmalara giden Başakşehir mücadelesinde ise 74 dakika görev yapmıştı.

MESUT ÖZİL'İN VARLIĞI FARK YARATTI, PAS REKORU GELDİ

32 yaşındaki Mesut Özil, son olarak Karagümrük karşısında ilk kez 11’de sahaya çıktı ve 81 dakika görev yaptı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıda pas oyunu ile öne çıkmış, 174 isabetli pas atan F.Bahçeli oyuncular bu sezon Süper Lig'de ilk yarılar değerlendirildiğinde en çok pas yaptığı maçı oynamıştı.

TAKIMDAKİ HAVAYI ÇOK BEĞENDİ

Karagümrük maçı performansıyla beğeni toplayan ve takıma daha fazla adapte olduğu görülen Mesut Özil, takımdaki havadan ve arkadaşlarının kendisine yaklaşımından dolayı da çok memnun. Tecrübeli futbolcu Göztepe karşısında sarı lacivertlilerin en büyük kozu olacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki ilk antrenmanını hatırlıyoruz