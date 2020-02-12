Mesut Özil'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Spor Arena Dış Haber | Transfer döneminde ismi zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Mesut, ''Arsenal ile 1.5 yıllık sözleşmem bulunuyor. Sonra ne olacak hiç bilmiyorum. Geleceğimi göremiyorum.'' sözlerini kullandı.

Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda beIN Sports'a verdiği bir röportajda Fenerbahçe sorusuna da ''Arsenal ile sözleşmem devam ediyor'' cevabını vermişti ve sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

Mesut Özil, yeni teknik direktörü Mikel Arteta hakkında böyle konuşmuştu;