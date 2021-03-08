Mesut Özil'den takım arkadaşlarına başarı dileği
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Konya'ya götürülmeyen Mesut Özil, takım arkadaşlarına sosyal medya hesabı aracılığıyla başarı diledi.
Sarı lacivertlilerin yıldız 10 numarası Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil´in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilirken Konyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncudan takım arkadaşlarına başarı dileği geldi.
Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 3 puanla dönün!" ifadelerine yer verdi.
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