Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan İstanbul paylaşımı

Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut'a, sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.

"İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Özil'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Baki, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin." ifadelerini kullanmıştı.