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Mesut Özil'den İngiltere'de Güney Asyalılar için futbol okulu

#Mesut Özil#Futbol Okulu#Güney Asya
Mesut Özilden İngilterede Güney Asyalılar için futbol okulu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

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İngiltere Futbol Federasyonu ve Barış için Futbol (Football for Peace) girişimi tarafından desteklenen Mesut Özil Gelişim Merkezi, İngiltere'nin Lig 2 ekiplerinden Bradford'da üniversite içinde yer alan antrenman tesisini kullanacak.

Konu hakkında AFP'ye konuşan Özil, "Bugüne kadar, Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de kökeni nedeniyle benzer zorluklardan geçtiğini belirten Özil, "Ben de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların yaşayabilecekleri zorlukları biliyorum. Umarım bu merkez, ihtiyaçlarını karşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özilden İngilterede Güney Asyalılar için futbol okulu

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Almanya formasıyla 2014'te FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Mesut Özil, Real Madrid ve Arsenal takımlarında görev almasının ardından geçen sezon ortasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil Gelişim Merkezi, bölgede yaşayan gençleri, özellikle de Güney Asya kökenlileri profesyonel futbol dünyasına katabilmeyi hedefliyor.

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#Mesut Özil#Futbol Okulu#Güney Asya