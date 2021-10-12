Mesut Özil'den gündem yaratan paylaşım! "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi…"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık varBakan Koca'dan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık var#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Michael Freyden Fenerbahçe açıklaması Bedel ödedimMichael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! "Bedel ödedim"#Michael Frey
İhale çetesine darbe 40 gözaltıİhale çetesine darbe! 40 gözaltı#İhale
Kurtulmak için atladılar Can havliyle zamana karşı yarışKurtulmak için atladılar! Can havliyle zamana karşı yarış#Yangın
Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl bulduBeslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!#Bilecik
Galatasarayın Elneny transferinde yeni gelişme Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...Galatasaray'ın Elneny transferinde yeni gelişme! Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...#Galatasaray
5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular Korkunç iddia5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular! Korkunç iddia#Afyonkarahisar
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Galatasarayın stadının yeni ismi açıklandı Başkan Burak Elmastan yeni müjdeler...Galatasaray'ın stadının yeni ismi açıklandı! Başkan Burak Elmas'tan yeni müjdeler...#Galatasaray
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
Tüm aileleri ilgilendiriyor Virüs riskini yüzde 97 azalttı...Tüm aileleri ilgilendiriyor! Virüs riskini yüzde 97 azalttı...#Koronavirüs
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Mesut Özil'den gündem yaratan paylaşım! "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi…"

#Fenerbahçe#Mesut Özil#İslam Çupi

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki yıldızı, sosyal medya hesaplarından 2001 yılında hayatını kaybeden duayen gazeteci İslam Çupi'nin sözlerini paylaştı.

Paylaşımından İslam Çupi'nin sözlerine yer veren Mesut, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi… Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." ifadelerine kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede sarı lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mesut Özil#İslam Çupi