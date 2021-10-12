Mesut Özil'den gündem yaratan paylaşım! "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi…"

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Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki yıldızı, sosyal medya hesaplarından 2001 yılında hayatını kaybeden duayen gazeteci İslam Çupi'nin sözlerini paylaştı.

Paylaşımından İslam Çupi'nin sözlerine yer veren Mesut, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi… Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." ifadelerine kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede sarı lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.