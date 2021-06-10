Mesut Özil'den flaş fantezi futbol kadrosu! Galatasaraylı yıldız...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü süper yıldızı Mesut Özil, Cuma akşamı İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak EURO 2020 öncesi sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, UEFA'nın resmi internet sitesinde başlatılan EURO 2020 fantezi futbol oyununa dahil oldu ve kurduğu kadroyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Kalede Polonyalı eldiven Szczesny'ye yer veren Mesut Özil, savunmaya Pepe, Rüdiger ve Zinchenko'yu koydu. Orta sahadaki tercihini Leroy Sane, Phil Foden, Tomas Soucek ve geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan milli futbolcu Halil Dervişoğlu'ndan yana kullanan Mesut, forvette ise Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata ve Karim Benzema'ya şans verdi.

YEDEKLERDE TAKIM ARKADAŞLARI VAR

Başarılı yıldız yedek futbolcu olarak da Fenerbahçe'den takım arkadaşları İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır Attila Szalai'nin yanı sıra İspanya'dan Pau Torres'e yer verdi.

Mesut Özil kurduğu kadroyu, "EURO 2020 için fantezi futbol takımımı kurdum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Beni kim bozguna uğratacak" mesajıyla paylaşırken, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...