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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Fenerbahçe ve Arsenal paylaşımı!

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Mesut Özil'den Fenerbahçe ve Arsenal paylaşımı!
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Fenerbahçe'ye transferinde her türlü konuda anlaşma sağlayan Mesut Özil, Arsenal'e veda niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, Twitter hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Mesut Özil, Arsenal ve Fenerbahçe formalı halinin çizili olduğu paylaşımı yaparken bu paylaşım, Mesut'un Arsenal'e vedası şeklinde yorumlandı.

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta da kısa süre içinde Mesut Özil hakkında gerekli açıklamanın yapılacağını belirtmişti.

Mesut Özilden Fenerbahçe ve Arsenal paylaşımı

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