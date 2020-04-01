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GeriFutbol Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 21:41,Son Güncelleme:/

Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye

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Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

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